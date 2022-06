Die Polizei hat am Wochenende zwei Exhibitionisten festgenommen. Am Freitagabend, gegen 22.20 Uhr, entblößte sich ein 62-Jähriger gegenüber einer 22 Jahre alten Frau in der U 2 Richtung Feldmoching und fing an zu masturbieren. Als er in Berg am Laim ausstieg, verfolgte die Frau den Mann bis zu seinem Wohnhaus und rief per Notruf die Beamten, die ihn mit auf die Wache nahmen und später wieder entließen. Der Mann war bisher nicht durch ähnliche Handlungen aufgefallen. Am Samstagvormittag alarmierte gegen 8.30 Uhr eine 64-jährige Frau im Olympiapark die Beamten. Ihr war ein Exhibitionist aus einem Gebüsch entgegengekommen. Der bereits einschlägig bekannte Täter konnte noch in der Nähe des Tatorts rasch festgenommen werden. Der 39-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde einem Haftrichter vorgeführt.