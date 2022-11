Die Polizei hat am Sonntag einen 32-jährigen Exhibitionisten im Olympia-Schwimmbad vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige aus dem Landkreis Ebersberg sei bereits wegen rund 90 ähnlicher Fälle polizeilich in Erscheinung getreten, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe auch schon in Untersuchungshaft gesessen, allerdings nicht wegen sexueller Straftaten, sondern wegen Raubdelikten. Am Sonntagnachmittag soll er sich gegen 15 Uhr in der Umkleide der Schwimmhalle im Olympiapark vor einer 30 Jahre alten Frau entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Die belästigte Frau habe daraufhin andere Badegäste und das Personal auf den Vorfall aufmerksam gemacht, welche die Polizei verständigten und den Tatverdächtigen bis zu deren Eintreffen festhielten. Der 32-Jährige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen führt das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 der Münchner Kriminalpolizei.