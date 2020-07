Mit einer neuen Masche hat ein Exhibitionist am Donnerstag eine 61-Jährige Münchnerin bedrängt. Der Mann lieferte am Donnerstagmittag ein Paket bei der Kundin in der Siegenburger Straße ab. Als sie die Sendung an der Wohnungstür entgegennahm, kam dahinter das erigierte Glied des Zustellers zum Vorschein. Die Frau schlug die Türe zu und beschwerte sich beim Kundenservice des Lieferdienstes. Erst der Lieferdienst verständigte die Polizei. Die konnte schließlich einen 30-jährigen Münchner ermitteln und noch am Arbeitsplatz festnehmen. Das Kommissariat für Sexualdelikte hat die Ermittlungen übernommen.