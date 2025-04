Ständig Stress mit der Ex

Unangekündigte Tests schaffen nur Angst und Leistungsdruck, klagen Schüler und Bildungsexperten. Mit einer Demo am Wochenende kämpfen sie für die Abschaffung. Doch gibt es im bayerischen Schulsystem wirklich eine Chance auf Veränderung?

Von Kathrin Aldenhoff

Eine Lehrerin sagt, sie verstehe gar nicht, was das Problem mit den Exen sei. „Ich gehe davon aus, dass ein Schüler vorbereitet ist, wenn er in den Unterricht kommt.“ Und dann könne man doch auch eine Ex schreiben. „Wieso entsteht da Angst?“, fragt die Lehrerin die fünf Schülerinnen und Schüler, die ihr gegenübersitzen.