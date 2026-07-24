Erst scheitert die Ehe des 64-jährigen Mediziners, dann verliert er Job und Haus. Jahre später fährt er laut Anklage zum Haus seiner früheren Frau sowie ihres neuen Partners und greift dort zum Messer.

Rolf M. ist studierter Mediziner und spricht von einem „psychomentalen Weltzusammenbruch, Kontrollverlust und einem Rückfall in ein zentralnervöses Instinktprogramm“. Fast möchte man meinen, er formuliert als Arzt die Diagnose für einen Patienten. Der Patient, vielmehr der Angeklagte vor dem Landgericht München I, ist allerdings er: Der 64-Jährige soll im Sommer vergangenen Jahres mit den Worten „Ich bringe Dich um!“ auf den Ehemann seiner Ex-Frau eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Auch die Frau erlitt bei dem Angriff in der Tiefgarage leichte Verletzungen. Grund für den laut Anklage versuchten Mord und Totschlag sollen Ungereimtheiten um ein Mietverhältnis gewesen sein.