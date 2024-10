Kommentar von Bernd Kastner

Sie haben es gut gemeint, die Akteure der evangelischen Kirche. Die Evangelische Stadtakademie wollte eine gut vorbereitete Diskussion über den Israel-Palästina-Konflikt veranstalten; das Münchner Dekanat aber wollte möglichem Israelhass kein kirchliches Podium bieten. So kam es, dass sie in der Akademie über Monate eine Veranstaltung zum „vergifteten“ Nahost-Diskurs planten, mit bemerkenswerten Gästen: dem Chef der orthodoxen Europäischen Rabbinerkonferenz und einem bundesweit bekannten Palästina-Aktivisten mit radikalen Positionen. So kam es aber auch, dass dieses Podium sehr kurzfristig gekippt wurde, auf Anweisung von Kirchenoberen. Das ist ein Fehler.