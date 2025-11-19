Seit 2002 war er der Politikbeauftragte der bayerischen evangelischen Landeskirche, nun geht Dieter Breit in den Ruhestand. Der Theologe war der Erste auf der damals frisch geschaffenen Stelle des „Beauftragten der Landeskirche für die Beziehungen zu Landtag und Staatsregierung und für Europafragen“, die zum 1. Februar 2026 wieder besetzt werden soll.

Nach Ansicht von Breit kann Kirche im politischen Raum weiterhin überzeugen, wenn sie ohne Überheblichkeit auftritt. „Die Bereitschaft, sich sachliche Kritik anzuhören, ist da“, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd) in München. Aber das Klima zwischen Politik und Kirchen sei kühler geworden.

Wenn Kirche am politischen Diskurs partizipieren wolle, „muss sie bereit sein, Dilemmata anzuerkennen, in denen Politik um Kompromisse ringt“, denn nur „wer Komplexität wahrnimmt und praktikable Vorschläge hat, dessen Kritik wird in der Politik ernst genommen“. Noch wollen die Staatsregierung und eine große Landtagsmehrheit Kooperationen bewahren – etwa der Religionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach, den Staatskirchenvertrag und Staatsleistungen. Dennoch: Inzwischen achteten viele verstärkt darauf, ob die Kirche „theologisch fundiert und fair“ argumentiere.

Breit sah sich nicht als kirchlicher Lobbyist, sondern als Vermittler zwischen Kirche und Staat. Zu den wichtigsten Themen in seiner Amtszeit habe der Lebensschutz gehört, ebenso Fragen der sozialen Gerechtigkeit, Umweltschutz und die Zukunft der ländlichen Räume, das Thema Asyl und Migration sowie die Corona-Krise.

Breit, 1961 in Augsburg geboren, hat evangelische Theologie, Philosophie und Publizistik studiert und wurde 1989 zum geistlichen Amt ordiniert. Nach Gemeindestationen in Oberbayern wurde er Medienreferent der Landeskirche und gründete deren Pressestelle, bevor er 2002 seine Stelle als Politikbeauftragter antrat.