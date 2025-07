Immobilien in München Evangelische Kirche zu verkaufen 9. Juli 2025, 14:29 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Schön und teuer: Die Bogenhauser Gemeinde kann sich die Nazarethkirche nicht mehr leisten und bietet sie zum Verkauf an. Die Verhandlungen laufen. (Foto: Florian Peljak)

Das klamme Dekanat will die Zahl seiner Immobilien in München halbieren und nun sogar die Nazarethkirche in Bogenhausen abgeben. Aber nicht an irgendwen.

Von Andrea Schlaier

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback