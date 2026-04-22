Die Menschheit muss dankbar dafür sein, dass ihre Spezies Wesen wie Elon Musk hervorgebracht hat. Wer sonst hätte die Vision vom Elektroauto so umgesetzt wie der Tesla-Chef? Wer sonst schießt uns ins All? Wem sonst steht eine Haartransplantation so gut wie dem 54-Jährigen, der von der ewigen Jugend träumt? Wer rettet uns und die Welt vor dem Untergang? All das kann nur einer: Elon Musk.
Einblick in die Welt der SuperreichenSie misstrauen den anderen Milliardären
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Im Amerikahaus berichtet der US-amerikanische Pulitzer-Preisträger Evan Osnos aus der Welt der Superreichen. Es dreht sich vieles um Geld, Macht – und die Angst vor dem Weltuntergang.
Von Linus Freymark
Mensa-Club:„Die meisten finden es nicht so toll, wenn jemand anderes schlauer ist“
Wer hochbegabt ist wie Claudia Preis, wird schnell als arrogant abgestempelt. Seit Kurzem ist die Münchnerin Mitglied im weltweiten Mensa-Verein – und erklärt, was die Superschlauen mit Schnauzbartträgern gemeinsam haben.
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