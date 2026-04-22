Die Menschheit muss dankbar dafür sein, dass ihre Spezies Wesen wie Elon Musk hervorgebracht hat. Wer sonst hätte die Vision vom Elektroauto so umgesetzt wie der Tesla-Chef? Wer sonst schießt uns ins All? Wem sonst steht eine Haartransplantation so gut wie dem 54-Jährigen, der von der ewigen Jugend träumt? Wer rettet uns und die Welt vor dem Untergang? All das kann nur einer: Elon Musk.