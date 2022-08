Von Joachim Mölter

So eine märchenhafte Geschichte wie die von Silvia Sommerlath wird es wohl nicht zu erzählen geben nach den European Championships, dieser Olympia-Reminiszenz, die gerade zum 50. Jubiläum der Sommerspiele von 1972 in München zelebriert wird. Sommerlath war damals als Hostess bei der Prominentenbetreuung eingesetzt und machte bei der Gelegenheit die Bekanntschaft des schwedischen Kronprinzen Carl XVI. Gustaf. Was aus den beiden wurde, ist bekannt: ein Königspaar. So eine Liaison haben die Organisatoren der European Championships zumindest erschwert: Sie haben ihren freiwilligen Helfern eingeschärft, Distanz zu den "Very Important Persons" zu wahren, den besonders wichtigen Gästen. Mit ihnen ein Häppchen zu speisen oder ein Gläschen zu trinken, ist sogar ausdrücklich untersagt.