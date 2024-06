Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat die Bundesregierung als Konsequenz aus dem Ergebnis der Europawahlen vom Sonntag aufgefordert, „von den Städten zu lernen, von München zu lernen“. Während die von Verfassungsschützern in Teilen als rechtsextrem eingestufte AfD auf Bundesebene die zweitmeisten Stimmen bekommen habe, sei sie in der bayerischen Landeshauptstadt im Zaum gehalten und auf Platz fünf verwiesen worden. „Dafür bin ich meinen Münchnerinnen und Münchnern sehr dankbar“, sagte Reiter am Montagabend beim Empfang zum Stadtgründungsfest im Prunkhof des Rathauses.