Ein historischer Tag: Erstmals sind 1,4 Millionen 16- und 17-Jährige bundesweit bei dieser Europawahl wahlberechtigt, davon 22 019 in München . EU-weit liegt das Wahlalter sonst nur in Belgien, Malta und Österreich bei 16 Jahren, in Griechenland bei 17. In allen anderen Staaten darf erst ab 18 Jahren gewählt werden.

Philipp Seitz, Präsident des Bayerischen Jugendrings (BJR), der die Senkung des Wahlalters schon lange fordert, zeigt sich dennoch enttäuscht. Seine Hoffnung, dass so die Anliegen junger Menschen stärker in den Fokus der Politik rückten, hätten sich jedoch nicht erfüllt. „Das war eine verlorene Chance. Man hat die jungen Wähler zu wenig adressiert, auch die Formate haben sich noch nicht an der jungen Zielgruppe orientiert“, meint Seitz.

Trotzdem bleibe die Wahl ab 16 Jahren wichtig: „Junge Menschen sind am längsten und auch am nachhaltigsten von den Auswirkungen politischer Entscheidungen, die heute getroffen werden, betroffen“, so der BJR-Präsident.

Detailansicht öffnen Alle in ihrer Klasse, die dürfen, wollten auch wählen gehen, sagt Josefina Kanitz. (Foto: Florian Peljak)

Erstwählerin Josefina Kanitz sieht das ähnlich: „Es ist wichtig, dass man junge Menschen mitentscheiden lässt, weil es ja auch deren Zukunft ist.“ In ihrem Freundeskreis ist die 16-Jährige eine der wenigen, die dieses Jahr schon wählen darf. Aber in der Schule habe sie trotzdem ein bisschen darüber diskutieren können: „Eigentlich haben mir da alle gesagt: Sie gehen wählen. Manche machen auch Briefwahl, weil sie am Wochenende nicht da sind. Aber es hat niemand gesagt, dass er vorhat, nicht zu wählen.“

Detailansicht öffnen Erstwählerin Sara Kokkonen. (Foto: Florian Peljak)

Auch Sara Kokkonen hat an diesem Sonntag zum ersten Mal gewählt: „Wenn man schon die Möglichkeit hat mitzuentscheiden, ist es wichtig, dass man sie auch nutzt. Sonst entscheiden andere für einen“, sagt die 16-Jährige. Die Europäische Union findet die Schülerin gut, „weil sie eben wahnsinnig viele Vorteile hat. Natürlich gibt es auch Nachteile, aber da sehe ich nicht so viele“. Die wichtigsten Themen seien für sie Kinderrechte und Klimaschutz.

Detailansicht öffnen Auch der 17-jährige Philip Hegele hat seine Stimme abgegeben. (Foto: Florian Peljak)

Philip Hegele liegt das Thema ebenfalls am Herzen: „Ich würde fast sagen, dadurch, dass es jetzt um die EU geht, lege ich sogar noch ein bisschen mehr Wert auf Klimaschutz. Weil ich es eben wichtig finde, dass das auch von der EU reguliert wird.“ Der 17-Jährige informiert sich gerne über Politik. Im Abiturstress sei die Beschäftigung mit der Europawahl eine „schöne Ablenkung“ gewesen, sagt er. „Viele in meinem Bekanntenkreis nehmen die Wahl sehr ernst, aber andere machen auch nur den Wahl-O-Mat und wählen dann das, was oben rauskommt“, erzählt der Schüler.

Detailansicht öffnen Vincent Schmidt fühlt sich gut informiert. (Foto: Florian Peljak)

In Vincent Schmidts Klasse war die Wahl ein wichtiges Thema: „Wir sind an den Starnberger See gefahren, da hatten wir drei Tage Zeit, um uns zu informieren.“ Trotzdem sei ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen, denn er wolle „auch richtig entscheiden und sich sicher sein“. Die Wahl habe dem 16-Jährigen geholfen, mit Politik in Kontakt zu kommen, erzählt er: „Wäre ich jetzt nicht wählen gegangen, würde ich mich wahrscheinlich gar nicht informieren und hätte nichts damit zu tun.“ Er freue sich, seine Stimme abgeben zu können, „Aufregung ist auf jeden Fall ein bisschen da“, sagt der Schüler.

Detailansicht öffnen Leopold Gallas hat in der Schule schon den Ablauf der Wahl geübt. (Foto: Florian Peljak)

„Ich bin nicht so aufgeregt“, sagt der 17-jährige Leopold Gallas. Er wisse schon lange, wo er sein Kreuz setzen wolle und habe auch den Ablauf der Wahl in der Schule geübt. Er wähle dasselbe wie seine Eltern, „weil ich die gleiche Meinung habe und das auch gut finde“. Der Elftklässler will heute gegen den Rechtsruck stimmen: „Die AfD ist wirklich keine gute Partei, finde ich. Die sind ausländerfeindlich und rassistisch und all diese Dinge. Das finde ich nicht gut.“