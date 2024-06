Fast eine Million Münchnerinnen und Münchner dürfen am Sonntag die Mitglieder des Europäischen Parlaments wählen. Dabei gibt es gleich zwei politische Premieren in der Stadt: Erstmals sind auch etwa 20 000 junge Menschen im Alter von 16 und 17 Jahren berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Und erstmals tritt die neu gegründete Partei der früheren Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht an, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Bei der Europawahl stehen zwar wenig lokale Themen im Vordergrund, dennoch ist sie ein wichtiger Gradmesser für die Parteien, wie die politische Stimmung in München aktuell einzuschätzen ist.

Bei der letzten Auflage am 26. Mai 2019 bestätigte sich, dass der Höhenflug der Grünen in der Stadt, den sie bei der Landtagswahl in München gestartet hatten, ein dauerhafter werden könnte. Sie legten bei der vergangenen Europawahl um 11,6 Prozentpunkte zu und kamen auf 31,2 Prozent der Stimmen. Damit wurden sie zum zweiten Mal in Folge stärkste Kraft in München, was sie seither in allen Abstimmungen geblieben sind. Profitiert haben sie dabei auch von der hohen Wahlbeteiligung von 65,4 Prozent in München. Mehr als 110 000 Stimmen erhielten sie von Menschen, die 2014 nicht gewählt hatten. Damals lag die Wahlbeteiligung in der Stadt bei 45,8 Prozent.

Die deutlich höhere Zahl der abgegebenen Stimmen könnte auch im Jahr 2019 ein Faktor gewesen sein, der das Ergebnis der AfD in München nach unten drückte. Sie verlor damals noch 1,8 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014 und erreichte nur sechs Prozent. In kaum einer anderen Großstadt in Deutschland wurde die AfD von den Wählern so klein gehalten. Am ehesten kamen dem noch die Kölner (6,2 Prozent) und die Hamburger (6,5 Prozent) nahe, in Bayern lag Würzburg gleichauf. So steht es in der Wahlanalyse der Stadt München.

Nun stehen die Grünen im Rathaus und im Bund in Regierungsverantwortung. In knapp zwei Jahren, im Frühjahr 2026, steht bereits die nächste Kommunalwahl an. Am Sonntag wird sich zeigen, wie die Wählerinnen und Wähler ihre Politik in Europa einschätzen, aber auch, wie sie mit der in München zufrieden sind. Das Gleiche gilt für die SPD, der Koalitionspartnerin in der Stadtregierung. Bei ihr stellt sich die Ausgangssituation jedoch sehr konträr dar. Bei der letzten Europawahl 2019 erlitt sie mit einem Ergebnis von 11,4 Prozent einen massiven Einbruch, sie verlor 14,3 Prozentpunkte im Vergleich zu 2014.

Alles andere als ein zumindest leichter Zuwachs würde die Negativspirale der Sozialdemokraten, die sie in etwa so lange plagt, wie die Erfolgsserie der Grünen dauert, nicht durchbrechen. Im Jahr 2019 verlor sie in absoluten Zahlen etwa 40 000 Stimmen, von denen mehr als 13 000 an die Grünen gingen. Und das trotz einer fast 20 Prozentpunkte höheren Wahlbeteiligung. Von dieser profitierte wiederum auch die CSU nicht. Sie holte zwar absolut mehr Stimmen, kam aber mit 26,9 Prozent zum exakt gleichen Ergebnis wie 2014.

Ob die Wahlbeteiligung auch heuer wieder deutlich die 60-Prozent-Marke überschreitet, lässt sich nicht prognostizieren. In jedem Fall wird die Zahl der Briefwähler deutlich steigen. Schon Mitte der Woche sprach das im Kreisverwaltungsreferat angesiedelte Wahlamt der Stadt von einer Zunahme von 35 Prozent. Wer es nicht schafft, seine Briefwahlunterlagen rechtzeitig zur Post zu geben, kann diese persönlich in städtische Briefkästen einwerfen. Am Freitag ist das nur im KVR (Ruppertstraße 11 und 19) und am Rathaus am Marienplatz möglich. Am Samstag und am Sonntag besteht die Gelegenheit zusätzlich auch in den Bezirksinspektionen Nord, West und Ost sowie im Bürgerbüro Forstenrieder Allee. Die genauen Adressen können für den jeweiligen Tag aktualisiert auf der Homepage der Stadt München aufgerufen werden.

Alle, die ihr Kreuz persönlich in einer Kabine machen wollen, können dies am Sonntag von acht bis 18 Uhr tun. Knapp 6400 Wahlhelferinnen und -helfer sind in 470 Wahlräumen und den vier Briefwahlzentren im Einsatz. Bei der Europawahl können sich in München lebende Bürger von EU-Staaten entscheiden, ob sie hier oder in ihrem Herkunftsland ihre Stimme abgeben wollen. Etwa 10 000 Münchnerinnen und Münchner mit ausländischem Pass wollen direkt an ihrem Wohnort wählen. Die größte Gruppe sind die Österreicher, dahinter folgen die Italiener, die Franzosen, die Griechen und die Kroaten.

Wer mit einem ausländischen EU-Pass in seinem Herkunftsland wählen will, konnte das oftmals per Briefwahl erledigen. Als Alternative bieten in der Regel die jeweiligen Konsulate die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. Das wird aber von diesen, und nicht vom Wahlamt in München organisiert. Bei der vergangenen Europawahl führte das am gesamten Sonntag zu einer schier endlosen Schlange vor dem rumänischen Konsulat, die für viel Unmut bei den Wählerinnen und Wählern sorgte. Die stimmten damals auch noch über ein umstrittenes Justiz-Referendum ab. Die Polizei musste die vielen wartenden Menschen absichern.

Einen so großen Andrang erwartet das Münchner Wahlamt am Sonntag nicht. Es weist aber darauf hin, dass der S-Bahn-Verkehr beeinträchtigt sein wird und das KVR wegen der Vollsperrung der Unterführung an der Lindwurmstraße von der Sendlinger Seite her schwierig zu erreichen sein wird. Fast 85 Prozent der 470 Wahlräume sind bei dieser Wahl nicht nur rollstuhlgerecht, sondern vollständig barrierefrei (mehr Informationen unter www.muenchen.de/wahl-barrierefrei).

Die Helfer konnten sich nun zum ersten Mal in einem eigenen Portal registrieren und anmelden. Auch die sogenannten Wahlkoffer, die Grundausrüstung für jedes Team, sind nach einer Neuausschreibung kompakter und technisch besser gerüstet. Dazu gibt der Chatbot „Muckl“ auf der Wahlseite der Stadt bis zur Wahl rund um die Uhr Auskünfte. Detaillierte Ergebnisse sind am Sonntagabend auf der Homepage der SZ unter sueddeutsche.de/thema/Europawahl_in_München abzurufen.