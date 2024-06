Wer noch kurzfristig per Briefwahl seine Stimme für die Europawahl am Sonntag abgeben will, muss die Unterlagen im Kreisverwaltungsreferat (KVR) oder in einer der städtischen Bezirksinspektionen persönlich abholen. Das geht zu den regulären Öffnungszeiten bis spätestens Freitag um 18 Uhr. Im besten Fall macht man sein Kreuz gleich dort und gibt den Briefwahlzettel ab, dann ist ein pünktliches Ankommen der Stimme garantiert. Die Frist für den digitalen Briefwahlantrag für die Europawahl ist am Mittwoch abgelaufen.

Wer die Unterlagen per Post senden will, sollte diese laut KVR unbedingt schon am Donnerstag aufgeben. Sollte jemand Briefwahl beantragt, aber keinen Stimmzettel bekommen haben, kann sie oder er bis spätestens Samstag um 12 Uhr in der Behörde (Ruppertstraße 11) Ersatzunterlagen abholen. Das sollte man unbedingt tun, denn wer sich schriftlich für die Briefwahl entschieden hat, kann am Sonntag seine Stimme nicht in einem Wahllokal abgeben.

Bisher haben schon etwa 390 000 Münchnerinnen und Münchner die Briefwahl beantragt. Das sei eine Steigerung von mehr als 35 Prozent im Vergleich zur letzten Auflage im Jahr 2019, sagte Kreisverwaltungsreferentin Hanna Sammüller-Gradl. Informationen zum Ergebnis soll es am Wahlsonntag digital unter www.wahlen-muenchen.de ab etwa 19 Uhr geben. Schon ab dem Vormittag (circa 9.30 Uhr) lässt sich auf der Informationsseite der Stadt die Entwicklung der Wahlbeteiligung verfolgen.