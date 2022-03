Von Kathrin Aldenhoff

Am ersten Schultag wird gefrühstückt. 24 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sitzen an großen Tischen in der Europäischen Schule in Neuperlach, ein Teller mit Bonbons steht auf jedem Tisch, am Buffet gibt es Brezn und Obst. Mit dabei sitzen acht Schülerinnen und Schüler der Europäischen Schule, die russisch sprechen.