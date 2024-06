Neulich erst war der Münchner Stadtrat Felix Sproll von der Volt-Partei wieder im Ausland, diesmal in Rumänien, und auch dort sind ihm Hinweistafeln aufgefallen, auf denen in der Landessprache steht: „Mitfinanziert von der EU .“ Zuletzt hat er welche am Flughafengebäude von Cluj-Napoca entdeckt, davor an der Oder-Promenade in Stettin (Polen) und im Zoo von Tallinn (Estland) auch.

Während in anderen Ländern der Europäischen Union (EU) schnell ersichtlich ist, wo das Staatenbündnis mitgewirkt hat, findet man hierzulande kaum entsprechende Hinweise. In Deutschland seien Schilder meist nur während der Bauphase angebracht und würden danach wieder abmontiert, sagt Sproll, der für die Europakommission des Stadtrats als stellvertretender Vorsitzender unterwegs ist: „Ich habe noch nie eins bewusst in München wahrgenommen, das nach Beendigung eines Projekts noch sichtbar angebracht war.“

Sproll findet, man sollte auch hier „viel häufiger und viel deutlicher kommunizieren, was die EU Gutes tut. Viele Bürger wissen gar nicht, was alles von der EU gefördert wird“. Gerade jetzt, wo Populisten nicht nur vor den Wahlen zum Europäischen Parlament Stimmung gegen Europa machen, sei das aber wichtig. Sproll ist jedenfalls überzeugt, dass gerade die Landeshauptstadt München „ganz massiv von Europa profitiert“. Und das nicht nur wegen der Freizügigkeit im Binnenmarkt: Rund eine Viertelmillion EU-Bürger ohne deutschen Pass leben in München – sie halten die Stadt am Laufen, bringen die Wirtschaft zum Blühen, zahlen hier Steuern. Aber auf diese abstrakten Errungenschaften lässt sich natürlich keine Plakette kleben.

Auf andere Maßnahmen hingegen schon. Aktuell gibt es zwei Leuchtturm-Projekte der EU in München, mit denen getestet wird, wie Städte fit für die Zukunft gemacht werden können. In Neuperlach wird unter dem Titel „Creating NEBourhoods together“ ausprobiert, wie sich ein Stadtteil schöner, nachhaltiger, kurzum: lebenswerter gestalten lässt. Beim „Ascend“-Programm im Harthof steht die Umgestaltung zu einem sauberen Quartier mit positiver Energiebilanz im Vordergrund. Die auf mehrere Jahre angelegten Projekte werden von der EU mit insgesamt fünf bzw. drei Millionen Euro gefördert.

Detailansicht öffnen Beim „Ascend“-Programm im Harthof steht die Umgestaltung zu einem sauberen Quartier mit positiver Energiebilanz im Vordergrund. (Foto: Landeshauptstadt München)

Erst kürzlich ausgelaufen sind andere Maßnahmen: Zu einer innovativen und schadstoffarmen Fernkälteversorgung für die Innenstadt steuerte die EU insgesamt knapp zwei Millionen Euro bei, zur Belebung der Innenstadt nach der Corona-Pandemie sogar viereinhalb Millionen. Und im Zuge eines Feldversuchs unter der Rubrik „Smarter together“ wurde im neuen Stadtteil Freiham mit Beleuchtungssensoren experimentiert, die abends und nachts die Helligkeit auf Gehwegen regulieren, je nachdem, ob sich dort gerade jemand befindet. Diese energiesparende Technik wird seit vorigem Jahr auch in anderen Stadtteilen installiert. Ins Neubaugebiet Neuaubing-Westkreuz/Freiham flossen allein bis Ende 2021 rund 6,8 Millionen Euro aus EU-Kassen, um neue Ideen auszuprobieren.

Jedes Jahr fließe eine zweistellige Millionensumme von der EU in Brüssel nach München, sagt Sandra Spöttl, die im Referat für Arbeit und Wirtschaft das Ressort Europa und Internationales leitet. Sie kennt das Vorurteil, dass Deutschland der Zahlmeister der EU sei. „Wir geben uns Mühe, dass wir nicht nur Zahler sind, sondern auch einiges zurückholen“, sagt sie.

Mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durchforstet Spöttl die Förderprogramme der EU und schaut, was für München infrage käme. Dabei geht es nicht nur um Millionensummen, sondern häufig auch um niedrige fünfstellige Beträge, zum Beispiel für Maßnahmen der Berufs-, Schul- oder Erwachsenenbildung – ein Bereich, der unter dem Oberbegriff „Erasmus“ zusammengefasst wird. Es sind große und kleine Projekte auf unterschiedlichen Ebenen, die von der EU gefördert werden.

Das Geld kommt dabei aus verschiedenen Töpfen. Einige Mittel können direkt in Brüssel beantragt werden, andere werden über die Länder verteilt. „Wir geben grobe Ziele vor“, sagte Renke Deckarm, der Sprecher des Münchner Verbindungsbüros der EU-Kommission: „Aber wir wollen nicht aus dem Brüsseler Elfenbeinturm heraus entscheiden, wie genau sie einzusetzen sind.“ Ohnehin finanziere die EU selten ein Vorhaben zu 100 Prozent. „Man muss auch eigenes Geld investieren“, sagt Stadtrat Sproll. Aber die Beteiligung der EU beschleunige vieles, das Projekt im Harthof zum Beispiel. „Damit hätten wir uns als Stadt vielleicht noch ein paar Jahre Zeit gelassen“, räumt er ein.

Wenn die EU der städtischen Berufsfachschule für das Holzbildbauerhandwerk über vier Jahre hinweg insgesamt 106 000 Euro zur Verfügung stellt, damit die Auszubildenden die Restaurierung von mittelalterlichen Meisterwerken des Kunsthandwerks lernen, ist das allerdings weniger öffentlichkeitswirksam als die Richtlinie zur Luftreinhaltung, die ja ebenfalls aus Brüssel kommt und in München für ständigen Diskussionsstoff sorgt, Stichwort: Dieselfahrverbot.

Als Teil der „Eurocities“ profitiere man vom Austausch

Derart gebrandmarkt gehe die ursprüngliche Absicht der Richtlinie in der aufgeregten Debatte um die Umsetzung verloren, findet Sproll. Da sich in vielen Großstädten weltweit die Atemwegserkrankungen häufen wegen der schmutzigen Luft, sieht er Vorgaben zur Luftreinhaltung „nicht als Problem, sondern als Errungenschaft“. Eine einzelne Stadt hätte die ganzen Daten nicht erheben können, die zu einer Verbesserung der Situation nötig seien.

Insofern profitiere München auch von der Vernetzung in Europa, sagen Sproll und Spöttl übereinstimmend, selbst wenn sich das kaum konkret beziffern lässt. „Von den Projekt-Quartieren aus können mögliche Lösungen auf Europas Städte skaliert werden, darin sieht die EU-Kommission großes Potenzial“, erklärt die Abteilungsleiterin im Wirtschaftsreferat. Andererseits erhalte München aus anderen Städten nützliche Hinweise, so Sproll.

Als Teil der „Eurocities“, einem Netzwerk von Städten mit mehr als 250 000 Einwohnern, profitiere man vom Austausch. „Man erfährt, wo was funktioniert“, erklärt Sproll: „Die Herausforderungen in den Großstädten sind ja überall die gleichen: bezahlbarer Wohnraum, Mobilität, Klimaneutralität.“ Wenn man da aus Erfahrungen anderer Kommunen lerne, sei auch das ein Gewinn, den man Europa verdanke.