Bis zu 1000 Wohnungen will ein Investor im Euro-Industriepark bauen. Das Beispiel könnte Schule machen in der Stadt – und sogar die Wachstumskritiker im Stadtrat sind von den Plänen begeistert.

Von Sebastian Krass

Die blauen Hallen mit den fünf gelben Großbuchstaben „METRO“, sie markieren nicht nur Orte, an denen es Lebensmittel für den großen Bedarf zu kaufen gibt. Sie haben auch etwas Symbolisches, sind so etwas wie Wahrzeichen von Gewerbegebieten. Doch in Großstädten wie München mit begrenzten Flächen sind solche Großmärkte immer auch etwas anderes: Orte der Platzverschwendung – und noch dazu klimaschädlich wegen der großflächigen Versiegelung.