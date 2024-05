In gewisser Weise ist das Europäische Parlament schon eingezogen ins Münchner Rathaus: In einem der zum Marienplatz gelegenen Schaufenster der Ladenzeile hängt eine große Wahlwerbung – „Nutze Deine Stimme!“ heißt es auf dem Plakat. In mehreren Sprachen wird zur Stimmabgabe bei der Europawahl am 9. Juni aufgerufen.

Demnächst möchte sich das gesetzgebende Gremium der Europäischen Union (EU) dort noch weiter ausbreiten. Es will die Räumlichkeiten des früheren Sport Münzinger an der Ecke Weinstraße/Marienplatz mieten und dort im großen Stil für den europäischen Gedanken werben – mit der multimedialen Dauerausstellung „Erlebnis Europa“. Die gibt es bereits in zwölf Ländern; abgesehen vom Plenarsitz in Straßburg wäre München der erste Standort außerhalb einer EU-Hauptstadt.

Die Gespräche über diese Premiere sind so weit gediehen, dass ein langfristiger Mietvertrag über zehn Jahre noch vor den Sommerferien unterschrieben werden könnte. Derzeit liegt das Papier beim juristischen Dienst des Parlaments zur abschließenden Prüfung, finanzielle Mittel sind schon bereitgestellt für nächstes Jahr; der Kommunalausschuss des Münchner Stadtrats hat das Vorhaben bereits im Dezember 2022 befürwortet.

Als „Joint Venture zwischen zwei öffentlichen Händen“ beschreibt Udo Bux, der Leiter des hiesigen Verbindungsbüros des EU-Parlaments, die Kooperation. Wenn alles glattgeht, könnte die Ausstellung Ende 2025 öffnen, sagt Sandra Spöttl, die als Leiterin der Abteilung Europa und Internationales im Wirtschaftsreferat an den Verhandlungen beteiligt ist. Sobald der Mietvertrag unterzeichnet sei, könne die Stadt die Aufträge für Umbaumaßnahmen vergeben, sagt sie. Die aktuelle Zwischennutzung der Ladenfläche ist jedenfalls nur bis Ende August vereinbart; so lange kann man dort noch Blumen und Pflanzen in einem Pop-up-Store des Gautinger Gartencenters Kiefl einkaufen.

Damit das Europa-Erlebnis uneingeschränkt genossen werden kann, muss in den Räumlichkeiten vor allem ein Aufzug eingebaut werden; die vorgesehene Nutzung erstreckt sich ja über drei Ebenen, insgesamt 690 Quadratmeter, das ist sogar mehr als in Berlin. Zentrale Anlaufstelle soll der Eingangsbereich im Erdgeschoss sein, wo die Besucher sich grundsätzlich über die EU, ihr gesetzgebendes Parlament und die ausführende Kommission informieren können – und zwar in allen 24 Amtssprachen der EU und bei freiem Eintritt.

Dabei sollen die Gäste über eine Landkarte auf dem Boden schlendern und mittels eines Tablets Wissenswertes abrufen können über die Orte, auf denen sie sich bewegen. Auf Videowänden mit Touchscreens können sie Mitglieder der Kommission kennenlernen. An anderer Stelle ist an eine regionale Komponente gedacht, wo die Münchnerinnen und Münchner erfahren, wie sich die europäische Politik in ihrer Stadt auswirkt. Konzipiert sei das Ganze für eine Verweildauer von einer halben Stunde, sagt Udo Bux: „Das wird nicht die Alte Pinakothek, wo die Leute vier Stunden bleiben.“ Es ist eher ein Häppchen, das Appetit auf Europa machen soll.

Für einen längeren Aufenthalt ist das Untergeschoss gedacht, wo ein Spielplatz für Schulklassen und Gruppen von jungen Menschen unter 25 Jahren eingerichtet wird: Die sollen dort die Arbeit des Europäischen Parlaments verstehen lernen, indem sie in die Rolle von Abgeordneten schlüpfen, sich in Fraktionen und Ausschüsse aufteilen, ein Gesetzgebungsverfahren erarbeiten. „Und dann hoffentlich nach zwei Stunden mit einem Ergebnis wieder herauskommen“, erklärt Bux.

Im Obergeschoss soll ein Konferenzraum mit Platz für 50 Personen entstehen, für Veranstaltungen oder Besuche von Abgeordneten, sowie ein Büro für die Verwaltung der Ausstellung. Die wird federführend vom Europäischen Parlament betreut, die Kommission beteiligt sich mit einem Zuschuss. Beide Institutionen haben ihre regionalen Vertretungen schon seit Jahren im Gebäude des EU-unabhängigen Europäischen Patentamts an der Isar.

Damit die Ausstellung ein großes Publikum erreicht, suche man überall nach fußläufig gut frequentierten Orten, sagt Udo Bux: Nach der Insolvenz des traditionsreichen Sportgeschäfts Münzinger während der Corona-Pandemie hätten sich dessen Räumlichkeiten geradezu aufgedrängt, im Herzen der Stadt, im Inneren des Rathauses. Deshalb habe man hier auch zugegriffen, ehe die Erlebniswelt in allen 27 Hauptstädten etabliert sei.

Als „Ort der Begegnung und der Diskussion für die Bürgerinnen und Bürger sowie Ort der europäischen Demokratie“ hat das Referat für Arbeit und Wirtschaft schon vor rund zwei Jahren für das Projekt geworben. Und dieses damit sogar einer städtischen Nutzung der frei gewordenen Ladenflächen vorgezogen. Die waren auch für eine Erweiterung der Stadt- und Tourismus-Information im Gespräch. Sandra Spöttl, die Abteilungsleiterin im Wirtschaftsreferat, ist überzeugt, dass der Zuschlag für das Erlebnis Europa die richtige Entscheidung ist: „Die Ausstellung zieht sicher auch viele Touristen an.“