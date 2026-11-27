Wer sein privat versichertes Auto gelegentlich auch für dienstliche Essensauslieferungen nutzt, dem kann die Autoversicherung nicht in die Suppe spucken, sprich: den Versicherungsschutz streichen. Das hat jetzt das Amtsgericht München entschieden. Im konkreten Fall hatte ein Mann mit seinem Wagen, der mit einem Lieferdienst-Schild versehen war, einen Unfall verursacht. Die Versicherung erstattete zunächst den Schaden teilweise, pochte dann aber auf eine Rückzahlung von 6300 Euro. Zu Unrecht, wie sich herausstellte.

Der Unfall ereignete sich vor gut einem Jahr: Zu dem Zeitpunkt arbeitete der Münchner als Minijobber für einen Essenslieferanten und hatte auch ein Werbe-Magnetschild an der Seite seines Pkw angebracht. Offenbar aufgrund von Unachtsamkeiten der Beteiligten krachte der Wagen gegen die geöffnete Tür eines parkenden Autos. Die Versicherung übernahm einen Teil des Unfallschadens, überlegte es sich dann aber anders.

Denn die Versicherung warf dem Mann vor, bei Abschluss des Vertrags eine „überwiegend private Nutzung“ angegeben zu haben, dabei habe er das Fahrzeug auch für gewerbliche Essenslieferungen hergenommen.

Das Risiko, in einer Großstadt wie München als Essenslieferant in einen Unfall verwickelt zu werden, sei „grundsätzlich höher als bei gewöhnlichen Privatfahrten“, gestand auch das Gericht der klagenden Versicherung zu: Das Fahrzeug werde während der Lieferungen fast dauerhaft genutzt, die Fahrer würden unter Zeitdruck stehen und müssten immer wieder geeignete Parkmöglichkeiten finden. „Entscheidend ist jedoch“, so zitiert die Pressestelle des Amtsgerichts aus dem Urteil, „ob die tatsächliche Nutzung insgesamt so erheblich von den Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags abweicht, dass der Versicherungsnehmer dies erkennen muss“.

Und das Gericht konnte keine „arglistige Täuschung“ oder eine relevante Verletzung der vertraglichen Pflichten erkennen. Denn der Mann hatte erst mehrere Monate nach Abschluss des Versicherungsvertrags den Minijob als Essenslieferant begonnen. Und, wie der Beklagte selbst erklärte, hatte er im Jahr 2024 lediglich etwa fünf Stunden pro Woche als Lieferant gearbeitet. Die meisten Lieferungen seien ohnehin zu Fuß oder mit dem Fahrrad erfolgt. „Mit dem Auto habe ich nur kurze Strecken zurückgelegt“, versicherte er.

Etwa 12 000 Kilometer bringe er im Jahr auf den Tacho, erklärte der Beklagte weiter, davon seien etwa 1000 Kilometer, also rund neun Prozent, gewerbliche Fahrten gewesen. Ansonsten fahre er mit dem Auto zum Einkaufen, zur Arbeit, um Bekannte zu treffen oder Ausflüge ins Grüne zu unternehmen sowie um in den Urlaub oder in die Heimat zu fahren. Der Beklagte konnte seine Schilderungen auch mit Lohnabrechnungen untermauern, so das Gericht.

Deshalb sah der Richter keine so erhebliche Abweichung von der vereinbarten überwiegend privaten Nutzung des Autos, dass man dem Versicherungsnehmer einen Pflichtverstoß vorwerfen könnte. Zudem, so urteilte das Gericht, habe die Versicherung auch nicht nachgewiesen, dass sie den Kunden über die Folgen einer Pflichtverletzung belehrt hätte.

Das Gericht wies die Klage der Versicherung vollständig ab, zudem muss sie die Kosten des Rechtsstreits tragen. Das Urteil ist rechtskräftig (Az.: 338 C 7276/26).