Die Frau steht im Verdacht, Kleinkinder geschlagen und gedemütigt zu haben. Sie wird gemeldet, suspendiert – und nun verurteilt. In der Zwischenzeit wechselt sie die Kita. Über einen Fall, der sprachlos macht.

Es war nur ein Satz, und der war leicht zu überhören vor Gericht. Die angeklagte Erzieherin ließ ihre Verteidigerin ein Geständnis verlesen. Sie übernahm darin die Verantwortung für ihre Taten, und kurz bevor es darum ging, dass die Erzieherin bedauerte, das Vertrauen der Kinder und ihrer Eltern enttäuscht zu haben, da liest die Verteidigerin diesen Satz vor: „Im Mai 2026 gab sie ihre letzte Arbeitsstelle freiwillig auf und traf die feste Entscheidung, künftig nicht mehr in der Kinderbetreuung tätig zu werden.“ Und dieser Satz hat es in sich.