Zum Hauptinhalt springen

Gewalt in Münchner KrippeWarum durfte diese Erzieherin weiter Kinder betreuen?

Lesezeit: 4 Min.

In einer Münchner Kita hat eine heute 58-Jährige monatelang Kinder misshandelt.
In einer Münchner Kita hat eine heute 58-Jährige monatelang Kinder misshandelt.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Frau steht im Verdacht, Kleinkinder geschlagen und gedemütigt zu haben. Sie wird gemeldet, suspendiert – und nun verurteilt. In der Zwischenzeit wechselt sie die Kita. Über einen Fall, der sprachlos macht.

Von Kathrin Aldenhoff

SZ bei Google bevorzugen

Es war nur ein Satz, und der war leicht zu überhören vor Gericht. Die angeklagte Erzieherin ließ ihre Verteidigerin ein Geständnis verlesen. Sie übernahm darin die Verantwortung für ihre Taten, und kurz bevor es darum ging, dass die Erzieherin bedauerte, das Vertrauen der Kinder und ihrer Eltern enttäuscht zu haben, da liest die Verteidigerin diesen Satz vor: „Im Mai 2026 gab sie ihre letzte Arbeitsstelle freiwillig auf und traf die feste Entscheidung, künftig nicht mehr in der Kinderbetreuung tätig zu werden.“ Und dieser Satz hat es in sich.

Zur SZ-Startseite

Prozess in München
:Kleinkinder geschlagen und gedemütigt: Erzieherin zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt

Die Frau soll in einer Kita monatelang Kinder drangsaliert und sogar mit dem Tod bedroht haben. Vor Gericht legt sie ein Geständnis ab. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt.

SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite