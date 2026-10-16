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Münchner AmtsgerichtVerurteilte Erzieherin: Wie sie trotz Verdachts wieder Kinder betreute

Lesezeit: 4 Min.

In einer Kita sind die Kinder in der Obhut des Personals (Symbolbild).
In einer Kita sind die Kinder in der Obhut des Personals (Symbolbild).
Foto: Marijan Murat/dpa

Nach ihrer Freistellung fand die Erzieherin eine neue Stelle und arbeitete etwa ein halbes Jahr mit Kindern, obwohl gegen sie ermittelt wurde. Das Amtsgericht verurteilte sie nun zu zwei Jahren auf Bewährung und einem dreijährigen Berufsverbot.

Von Kathrin Aldenhoff

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Es war nur ein Satz, und der war leicht zu überhören vor Gericht. Die angeklagte Erzieherin ließ ihre Verteidigerin ein Geständnis verlesen. Sie übernahm darin die Verantwortung für ihre Taten, und kurz bevor es darum ging, dass die Erzieherin bedauerte, das Vertrauen der Kinder und ihrer Eltern enttäuscht zu haben, da liest die Verteidigerin diesen Satz vor: „Im Mai 2026 gab sie ihre letzte Arbeitsstelle freiwillig auf und traf die feste Entscheidung, künftig nicht mehr in der Kinderbetreuung tätig zu werden.“ Und dieser Satz hat es in sich.

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SZ PlusVon Kathrin Aldenhoff

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