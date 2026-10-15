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Prozess in MünchenKleinkinder geschlagen und gedemütigt: Erzieherin gesteht Misshandlungen

Lesezeit: 1 Min.

Die Angeklagte beim Prozessbeginn im Strafjustizzentrum im Gerichtssaal – nun hat sie gestanden.
Die Angeklagte beim Prozessbeginn im Strafjustizzentrum im Gerichtssaal – nun hat sie gestanden.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Frau soll in einer Kita monatelang Kinder drangsaliert und sogar mit dem Tod bedroht haben. Nun sagt sie, sie bereue ihr Verhalten.

Von Kathrin Aldenhoff

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Die 58 Jahre alte Erzieherin, der vorgeworfen wird, in einer Münchner Kita monatelang Kinder misshandelt und gedemütigt zu haben, hat am Donnerstag vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Ihre Anwältin verlas zu Beginn des zweiten Prozesstages vor dem Münchner Amtsgericht eine Erklärung ihrer Mandantin. Sie räume die Taten, die ihr in der Anklageschrift vorgeworfen werden, vollumfänglich ein. Sie übernehme uneingeschränkt Verantwortung. Dass sie das Vertrauen der Eltern und Kinder enttäuscht habe, bedaure sie. Es belaste sie sehr, sie bereue ihr Verhalten zutiefst.

Die Erzieherin ist angeklagt wegen der Misshandlung Schutzbefohlener in elf tatmehrheitlichen Fällen. Die Anklageschrift listet auf, wie sie mit den Kindern umgegangen sein soll, die ihr anvertraut waren. Sie habe Kinder geschlagen, mit der Faust in den Bauch, mit der Hand auf den Kopf und auf den nackten Po. Sie habe Kinder am Handgelenk gepackt und in den Gruppenraum geschleudert, ein Kind habe sie so fest angepackt, dass sein Ellbogen ausgerenkt war. Die Arme eines zwei Jahre alten Kindes soll sie nach hinten gedrückt und gesagt haben: „Ich töte dich jetzt.“

Der Richter setzte am Donnerstag nach dem Geständnis die Zeugenbefragung fort, es sagten drei frühere Kolleginnen der Angeklagten aus. Eine von ihnen hatte mit der Angeklagten in einer Gruppe zusammengearbeitet. In der zweiten Woche ihrer Zusammenarbeit, im November 2024, habe es begonnen, sagte die Zeugin, die Angeklagte habe geschrien und geschimpft, sie habe Kinder geschlagen und geschubst. Alles, was sie beobachtete, habe sie notiert, mit Datum und Uhrzeit. Und darüber habe sie auch mit der damaligen Leitung und der damaligen Stellvertreterin gesprochen.

Am Nachmittag sollen Eltern der Kinder als Zeugen vernommen werden. Ein Urteil soll noch an diesem Tag gefällt werden.

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