Von Andrea Schlaier

Erich Pfaffenberger fischt einen Schlüssel aus dem Klarsichtbeutel und steckt ihn ins Schloss. Passt. „Wir können gleich hochgehen, in den ersten Stock“, sagt der 68-Jährige, und schiebt mit der Schulter die hohe Glastür auf. Wer sich in der Gegend nicht auskennt, käme nicht auf die Idee, dass sich im ersten Stock unter dem Pultdach des schwarzen Baus ein katholisches Gotteshaus versteckt: St. Ansgar in der Parkstadt Solln. Bis vergangenen Sommer beteten hier Wand an Wand auch noch evangelische Christen. Die beiden Kirchen teilten sich ein Zentrum. Doch St. Petrus ist inzwischen entwidmet und dicht gemacht. Aus Spargründen.