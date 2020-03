Die Moosacher wollten an geändertem Ort nichtöffentlich tagen, ihre Kollegen von der Schwanthalerhöhe hatten sich eigentlich eigene Tische für jedes Mitglied ausgedacht, nun aber haben sie ihre Sitzungen doch abgesagt. Der am Montag zugegangenen dringenden Empfehlung aus dem städtischen Direktorium, bis Ende April auf alle öffentlichen Sitzungen der Bezirksausschüsse (BAs) zu verzichten, folgen die Gremien offenkundig stadtweit. Reihenweise hagelte es noch am Montag und am Dienstag Absagen.

Für den im Direktorium zuständigen Mitarbeiter Michael Schlachter entsteht dadurch kein grundsätzliches Problem. Eine Reihe von Entscheidungsrechten, die der Oberbürgermeister den Bezirksausschüssen in den vergangenen Jahren zugestanden habe, könne er im Krisenfall wieder an sich ziehen. Da OB Dieter Reiter (SPD) vor einer Stichwahl und anschließenden Kooperationsverhandlungen steht und von einer Corona-Krisensitzung zur nächsten eilt, dürfte seine Zeit für BA-Belange aber beschränkt sein. Bei unaufschiebbaren Anhörungsfällen sieht das Stadtrecht Eilentscheidungen der BA-Vorsitzenden vor. Unterrichtungen gehen routinemäßig zu.

Angelika Pilz-Strasser (Grüne), Vorsitzende des Bezirksausschusses Bogenhausen, ist eines ganz wichtig: Auch wenn die Sitzungen nicht stattfinden, soll die Tagesordnung für die nächste Sitzung am 7. April behandelt werden. "In irgendeiner Form", wie sie sagt. Auch wenn bis jetzt nichts "Dramatisches" draufstehe, werde "nichts liegen bleiben". Als gewähltes Gremium auch jetzt politische Verantwortung zu zeigen, ist ihr ein großes Anliegen. Pilz-Strasser hofft, wie andere Vorsitzende auch, dass es bald möglich ist, in Form des Ferienausschusses zu agieren, also in Sitzungen mit reduzierter Besetzung. So habe sie schon von daheim mit der Grünen-Stadtratsfraktion eine Videokonferenz gehalten, das habe gut funktioniert. Ob dann auf diesem Wege Beschlüsse gefasst werden dürften? Das seien die einzigen Bedenken, die sie noch habe. Ansonsten werde sie mit den Kollegen via E-Mail Rücksprache halten und zur Not selbst entscheiden.

In Moosach bucht die Geschäftsstelle die Tagesordnungspunkte, vor allem Anträge, Bürgeranliegen und Budgetanfragen, zunächst auf die nächste Sitzung am 27. April um, sofern sie stattfinden kann. Unaufschiebbares wird der BA-Vorsitzende Wolfgang Kuhn (SPD) selbst entscheiden. "So ganz, ganz Entscheidendes haben Bezirksausschüsse ja eher selten", sagt Anna Hanusch (Grüne), Vorsitzende des Neuhauser Gremiums, "es geht oft um die Gestaltung des Umfelds, und da haben dieMenschen gerade wohl andere Prioritäten." Wenn aber die März- und die April-Sitzung ausfallen und - wie üblich - in der konstituierenden Sitzung im Mai nur Posten-Wahlen auf der Agenda stehen, "dann staut sich schon einiges an", gibt Hanusch zu bedenken. Allein für die März-Sitzung muss der Vorsitzende der Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Andreas Klose (Rosa Liste), insgesamt 40 Eilentscheidungen alleine treffen, "im stillen Kämmerlein", wie er sagt. Auch Ludwig Weidinger (CSU), BA-Vorsitzender in Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln, möchte wenigstens noch einige "alte Themen" abarbeiten: "Das einzige, was wir momentan machen können, ist, Beschlüsse gründlich vorzubereiten." Seine Kollegin aus dem Westend, Sibylle Stöhr (Grüne), regt für die Zukunft eine Änderung der BA-Satzung an, "damit die demokratischen Strukturen funktionieren": Jeder BA müsse einen verkleinerten "Krisenausschuss" wählen, der in Sondersituationen wie jetzt tagt.