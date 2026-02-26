Zum Hauptinhalt springen

Konzert in der OlympiahalleEros Ramazzotti kommt seinen Fans in München ganz nah

Lesezeit: 3 Min.

Kuscheln mit Eros Ramazzotti. Der Sänger hat bei seinem Konzert in München keinerlei Berührungsangst.
Kuscheln mit Eros Ramazzotti. Der Sänger hat bei seinem Konzert in München keinerlei Berührungsangst. (Foto: Stephan Rumpf)

Der italienische Schmuse-Star Eros Ramazzotti liefert in der Olympiahalle eine Show, die das Münchner Publikum entzückt. Seine Hits kennt nahezu jeder.

Kritik von Dirk Wagner

„Ey Security, lass die Leute in Ruhe“, rief Eros Ramazzotti in der ausverkauften Münchner Olympiahalle dem Sicherheitsdienst zu. Dabei wollte der doch gerade nur für die Ordnung sorgen, für die er engagiert wurde. Viele Zuschauer hatten ihre Plätze in der komplett bestuhlten Olympiahalle verlassen, um direkt vor der Bühne des Italo-Pop-Stars zu tanzen. Der Sicherheitsdienst wollte die Tänzer nun der Sicherheit wegen auf ihre Plätze zurückzuschicken.

Zur SZ-Startseite

Konzert der Münchner Symphoniker
:So klingt David Garretts Klavierkonzert

Die Münchner Symphoniker spielen David Garretts Klavierkonzert mit Olga Scheps am Piano. Warum der Abend in der Isarphilharmonie funktioniert.

SZ PlusKritik von Michael Stallknecht

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite