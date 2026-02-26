„Ey Security, lass die Leute in Ruhe“, rief Eros Ramazzotti in der ausverkauften Münchner Olympiahalle dem Sicherheitsdienst zu. Dabei wollte der doch gerade nur für die Ordnung sorgen, für die er engagiert wurde. Viele Zuschauer hatten ihre Plätze in der komplett bestuhlten Olympiahalle verlassen, um direkt vor der Bühne des Italo-Pop-Stars zu tanzen. Der Sicherheitsdienst wollte die Tänzer nun der Sicherheit wegen auf ihre Plätze zurückzuschicken.