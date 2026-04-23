Geht doch nichts über bequeme Schuhe. Maria Riesch könnte davon ein Lied mit vielen Strophen singen, hat sie doch gefühlt ihr halbes Leben in Skischuhen verbracht, diesen schraubstockengen Marterwerkzeugen. „Morgens beim Anziehen hab‘ ich immer gedacht: ‚Lass die Füße schnell kalt werden, damit ich nichts mehr spüre!‘“ Die Zeiten sind vorbei, jetzt geht’s ihren Füßen um Klassen besser, trägt sie untenrum doch oft die Schweizer Gesundschuhe aus dem Hause kybun Joya, das an diesem Abend in der Theatinerstraße die Eröffnung eines Flagship-Stores feiert.
LadeneröffnungLuftkissen für die Füße
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Der Schuh-Hersteller kybun Joya eröffnet einen Flagshipstore in München, Maria Riesch schwärmt dabei von den Schweizer Komfortsohlen und Wolfgang Fierek greift zum Mikrofon.
Von Thomas Becker
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