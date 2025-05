Während sich am Montagabend in Berlin das Stabsmusikkorps der Bundeswehr für den Großen Zapfenstreich bereitmacht, ist die Kapelle im Münchner Haxnbauer längst warmgespielt. Mit Alphorn, Akkordeon und Trompete heißen die Musikanten die Gäste zur offiziellen Eröffnung des neuesten Wirtshauses im Tal willkommen.

Draußen harren vier Rösser im Regen aus, die den geschmückten Brauerei-Wagen von Hacker-Pschorr in die Innenstadt gezogen haben. Drinnen drängen sich rund 330 geladene Gäste in Dirndln und Lederhosen in der Wirtsstube und wärmen sich im Stehen mit Espressotassen voll Spargelsuppe auf. Ein einziger Tisch ist an diesem Abend reserviert: Er ist den Schauspielern vom Singspiel auf dem Nockherberg vorbehalten.

Auch Nikola Norgauer sitzt in dieser Runde. Sie verkörperte in den vergangenen Jahren beim Politiker-Derblecken den scheidenden Bundeskanzler Olaf Scholz. Gerne hätte sie den Zapfenstreich live im Fernsehen mitverfolgt, gesteht sie: „Ich freue mich, hier zu sein, aber mir blutet auch etwas das Herz.“ Schließlich habe sie viel Zeit in diese Figur investiert und fühle sich Scholz dadurch sehr nahe.

Die Crew des Singspiels am Nockherberg. (Foto: Stephan Rumpf)

Einmal hätten sich die beiden sogar in München persönlich getroffen. „Das war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe“, erinnert sich Norgauer, „ganz herzlich und warm.“ Tischnachbar und Singspiel-Autor Stefan Betz fügt hinzu: „Wir müssen heute Abend von vielen Figuren Abschied nehmen.“ Im Ensemble sei es stets familiär zugegangen, sagt Betz – so wirkt es auch am großen Rundtisch im Haxnbauer, an dem die Schauspieler den Eindruck machen, als kämen sie hier jeden Montag als Stammtisch zusammen.

„Respect“ aus Scholz’ Musikwunschliste haben die Musiker nicht im Repertoire, dafür Volkslieder und Schlager. Bei „Griechischer Wein“ steigt der „Stammtisch“ mit ein, auch wenn er dabei mit bayerischem Bier anstoßen muss. Dazu werden kleine Teller mit Haxn in jeglicher Variation gereicht, als Sülze, Leberkäse oder klassisch mit Mini-Knödeln und Soße.

Das Rezept für die Spezialität des Hauses ist mehr als 40 Jahre alt. Von 1980 bis 2021 führten die Kuffler-Brüder Sebastian und Stephan bereits den originalen Haxnbauer am anderen Ende des Tals in der Sparkassenstraße, wo heute der namensähnliche Augustiner Haxngrill zu finden ist.

Am neuen Standort hat sich Sebastian Kuffler nun mit Constantin Wahl zusammengetan, der bereits das Tegernseer Tal Bräuhaus betreibt. Die Haxe sei auch im neuen Haxnbauer wieder der Renner, sagt Wahl: „Allein während der Bauma-Woche haben wir siebeneinhalb Tonnen verkauft.“

Die inzwischen ausgedünnte Gästeschar, darunter auch Wahls Wirtskollegen Christian Schottenhamel oder Ludwig „Wiggerl“ Hagn sind bereits beim Dessert aus Bayerisch Creme mit Himbeersoße angelangt, als Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Münchens Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) zu ihnen stoßen.

Scharpf müsse eine turbulente Woche navigieren und sei noch zuvor auf einem anderen Termin gewesen, erzählt er im Gespräch. Zum Wochenanfang gab die Stadt München bekannt, welche Zelte sich im Bewerbungsverfahren für die Wiesn durchgesetzt haben. Für ihn sei es entscheidend gewesen, sagt Scharpf, dass sich der Stadtrat in dieser Sache ganz und gar einig ist. Der nächste Festzelt-Moment folgt dann sogleich, als das Alphorn zum Abschluss „Sierra Madre“ spielt.