Im Kampf um die Kaiserwürde erobern die Österreicher die Stadt Mitte des 18. Jahrhunderts gleich mehrfach. Besonders brutal wüten sie vor den Toren der Stadt im Lehel, wo Dutzende Häuser in Flammen aufgehen.

Am 24. Januar 1742 lässt sich der bayerische Kurfürst Karl Albrecht in Frankfurt zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation wählen. Ein Triumph? Oder eher eine Farce? In seinem Stammland, in Bayern, wüten zur selben Zeit fremde Truppen, die Soldaten der österreichischen Erzherzogin Maria Theresia, die für den Verbleib der Kaiserwürde im Hause Habsburg kämpft. Seit mehr als einem Jahr bekriegen sich diverse europäische Mächte, und jetzt haben die Gefechte die kurbayerischen Territorien erreicht.