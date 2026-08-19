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18. JahrhundertAls die Truppen der Habsburger über München herfielen

Lesezeit: 8 Min.

Das Gemälde von Franz Gaul von 1903 zeigt das Regiment von Franz Freiherr von der Trenck. Dieser soll mit seinen Leuten bei der Eroberung Münchens besonders brutal gegen die Bevölkerung vorgegangen sein.
Das Gemälde von Franz Gaul von 1903 zeigt das Regiment von Franz Freiherr von der Trenck. Dieser soll mit seinen Leuten bei der Eroberung Münchens besonders brutal gegen die Bevölkerung vorgegangen sein. Imago/Heritage Images

Im Kampf um die Kaiserwürde erobern die Österreicher die Stadt Mitte des 18. Jahrhunderts gleich mehrfach. Besonders brutal wüten sie vor den Toren der Stadt im Lehel, wo Dutzende Häuser in Flammen aufgehen.

Von Wolfgang Görl

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