Das Einzige, was die Fahnder überrascht haben dürfte bei der Festnahme eines 17-Jährigen am Montagabend, war der Umstand, dass der junge Mann noch ein ergaunertes Medikament aus einem schon länger zurückliegenden Beutezug bei sich hatte. Ansonsten aber waren die Polizeibeamten im Großen und Ganzen vorbereitet auf das, was geschah.