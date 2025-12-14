Das Einzige, was die Fahnder überrascht haben dürfte bei der Festnahme eines 17-Jährigen am Montagabend, war der Umstand, dass der junge Mann noch ein ergaunertes Medikament aus einem schon länger zurückliegenden Beutezug bei sich hatte. Ansonsten aber waren die Polizeibeamten im Großen und Ganzen vorbereitet auf das, was geschah.
Organisierte KriminalitätRezeptfälscher-Mafia kassiert Millionen ab – auf Kosten der Versicherten
Die Betrüger haben es auf Abnehmspritzen und Krebsmedikamente abgesehen, die bis zu 6000 Euro pro Packung kosten und für Patienten knapp werden. Einige Abholer sind minderjährig, das Ausmaß der Fälschungen ist gewaltig. Viele Arzneimittel landen in Russland.
Von Martin Bernstein und Joachim Mölter
Sanktionen gegen Russland:Luxusautos für Putins Freunde – geliefert aus München
Staatsanwälte und Zollfahnder verfolgen immer mehr Geschäfte, mit denen die verhängten Sanktionen gegen Russland ausgehebelt werden sollen. Allein in München geht es um Millionensummen.
