Hirmer, Sport Schuster, Kaut-Bullinger - der Münchner Investor Erich Schwaiger erwirbt binnen weniger Tage Top-Immobilien in bester Lage. Zudem wirft er ein Auge auf die Alte Akademie und das Tietz-Haus am Bahnhof. Die Branche rätselt: Woher kommt das ganze Geld?

Erst das ehemalige Kaut-Bullinger-Haus, jetzt binnen weniger Tage die Stammhäuser von Sport Schuster und Hirmer: Der Investor Erich Schwaiger kauft in erstaunlichem Tempo Top-Immobilien im Herzen der Münchner Innenstadt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat er Ende September über Tochtergesellschaften seiner Firmengruppe zwei Kaufverträge für Hirmer und Sport-Schuster über mehr als 240 Millionen Euro abgeschlossen.