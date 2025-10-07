Zum Hauptinhalt springen

Immobilien in der FußgängerzoneEin Phantom kauft die Münchner Innenstadt auf

Lesezeit: 5 Min.

Erich Schwaiger zeigt sich 2015 beim Spatenstich für das Bauvorhaben "Am Südpark" auf dem ehemaligen Eon-Areal in Obersendling.
Erich Schwaiger zeigt sich 2015 beim Spatenstich für das Bauvorhaben "Am Südpark" auf dem ehemaligen Eon-Areal in Obersendling. (Foto: Catherina Hess)

Hirmer, Sport Schuster, Kaut-Bullinger - der Münchner Investor Erich Schwaiger erwirbt binnen weniger Tage Top-Immobilien in bester Lage. Zudem wirft er ein Auge auf die Alte Akademie und das Tietz-Haus am Bahnhof. Die Branche rätselt: Woher kommt das ganze Geld?

Von Sebastian Krass

Erst das ehemalige Kaut-Bullinger-Haus, jetzt binnen weniger Tage die Stammhäuser von Sport Schuster und Hirmer: Der Investor Erich Schwaiger kauft in erstaunlichem Tempo Top-Immobilien im Herzen der Münchner Innenstadt. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat er Ende September über Tochtergesellschaften seiner Firmengruppe zwei Kaufverträge für Hirmer und Sport-Schuster über mehr als 240 Millionen Euro abgeschlossen.

Zur SZ-Startseite

Immobilienmarkt in München
:Was die neuen Investoren mit dem „Sendlinger Loch“ vorhaben

Seit Anfang Juli hat Münchens berühmteste Baugrube neue Eigentümer. Nun sprechen sie erstmals über ihre Pläne. Wo einst Luxus-Eigentumswohnungen entstehen sollten, wollen sie vermieten – und zwar so bald wie möglich.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken
OK
Zur SZ-Startseite