Erhard Auer ist in der Weimarer Republik der wichtigste bayerische SPD-Politiker, aber auch eine umstrittene, schillernde Gestalt. Er überlebt ein Attentat und wird später von den Nazis schikaniert und misshandelt.

Nach der Landtagswahl im Januar 1919, die für Kurt Eisner, den Revolutionsführer und ersten Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, und seine Unabhängige Sozialdemokratische Partei (USPD) desaströs endete, tritt das bayerische Parlament am 21. Februar zur Eröffnungssitzung zusammen. Nur drei der 180 Landtagssitze hat die USPD errungen, die SPD hingegen steht mit 61 Mandaten gut da. An diesem Vormittag warten die Abgeordneten im Landtagsgebäude an der Prannerstraße auf Eisner, dessen Rücktritt sicher zu sein scheint. Innenminister Erhard Auer, der Vorsitzende der bayerischen SPD, ist guter Dinge.