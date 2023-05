Langsam beginnt die Erdbeerzeit. Wer regional und saisonal einkaufen will, hat die Wahl: In und um München gibt es jede Menge Felder mit Erdbeeren zum Selbstpflücken. Ein Überblick.

Von Francesca Polistina

Sommerzeit ist Erntezeit. Erdbeeren sind als erstes an der Reihe, sie reifen von Ende Mai bis Juli, dann folgen Johannisbeeren, Himbeeren und Brombeeren. In München kann man Erdbeeren nicht nur im Supermarkt oder im Obstladen kaufen, sondern auch selbst pflücken. Ein Überblick über die besten Erdbeerfelder.

Sieben Felder in und um München

Hofreiter betreibt sieben Erdbeerfelder in und um München, das größte liegt in Lochhausen. Dort kann man verschiedene Obst- und Gemüsesorten pflücken: Nicht nur Erdbeeren, sondern auch, wenn die richtige Zeit kommt, unter anderem Himbeeren, Kirschen, Gurken und Tomaten. In Lochhausen, Johanneskirchen und Feldmoching kann man zudem die Beerencafés von Hofreiter besuchen, wo selbstgemachte Beerenmarmelade, Pancakes oder frische Kräuteraufstriche aus dem Kräuterbeet zur Auswahl stehen. Ab Juli, wenn der Mais höher ist als die Kinder, öffnen in Lochhausen und Johanneskirchen auch die Maislabyrinthe.

Adresse: Lochhausen Erntefeld, Lochhausener Straße/Ecke Purpurweidenweg. Öffnungszeiten: täglich von 8.30 bis 19 Uhr (auch an Sonn- und Feiertagen). Einlass an den Feldern ist zwischen 8.30 und 18.30 Uhr.

Hier ein Überblick über alle Felder von Hofreiter.

Im Münchner Südosten

In Perlach lädt das Feld von Erdbeer-Lang, die ausgewählte aromatische Sorten in der Region pflanzen, zum Selbstpflücken ein. Weitere Erdbeerfelder liegen in Putzbrunn, Taufkirchen und im Landkreis Ebersberg, für Eilige wurde ein täglicher Pflückservice eingerichtet. Auch Blumen gibt es zum Selberschneiden, im Juni sind zum Beispiel Pfingstrosen an der Reihe.

Adresse: Perlach, neben der Forschungsbrauerei, Unterhachinger Straße. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis maximal 19 Uhr. Einlass bis 18.30 Uhr.

Hier ein Überblick über alle anderen Felder von Erdbeer Lang.

Detailansicht öffnen Stroh schützt die Früchte, die eigentlich Nüsse sind, vor zu viel Feuchtigkeit. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Im Westen von München

Auf ihrem Bauernhof im Westen von München baut die Familie Wolf Erdbeeren, Äpfel, Birnen und Spargel an. Erdbeeren und Äpfel kann man auch auf den Feldern selber pflücken. Mit Erdbeeren hat die Familie Wolf eine lange Erfahrung. Das erste Feld mit Erdbeeren zum Selberpflücken wurde 1973 in Ebersried eröffnet: Seitdem wurde im Familienbetrieb viel experimentiert, die Erdbeerfelder aber blieben.

Adresse: Erdbeerfeld Germering Hörweg, Hörwegstraße (Nähe Mc Donald's). Öffnungszeiten: täglich vom 8.30 bis 19 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen.

Hier ein Überblick über alle anderen Felder der Familie Wolf.

Im Münchner Südwesten

Storz betreibt mehrere Erdbeerfelder in und um München, zum Beispiel in Obersendling an der Wolfratshauser Straße oder in den Landkreisen Starnberg und Landsberg am Lech. Das Unternehmen wurde bereits vor 100 Jahren gegründet, bald kamen die Erdbeeren ins Programm. Wer sich nicht bücken möchte, findet an einigen Feldern auch Verkaufsstände, an denen man gepflückte Erdbeeren bekommen kann.

Adresse: Storz Erdbeeren in Obersendling (München): an der Wolfratshauser Straße (am Blumenfeld). Öffnungszeiten: Täglich von 8.30 bis 19 Uhr (auch an Sonn- und Feiertagen).

Hier ein Überblick über alle anderen Felder von Storz Erdbeerkulturen.

In Karlsfeld

Auf dem historischen Gutshof Rothschwaige in Karlsfeld, zwischen München und Dachau, kann man Erdbeeren, Heidelbeeren, Himbeeren und Johannisbeeren selbst ernten oder schon gepflückt kaufen, ganz nach dem Motto: Frisch vom Feld schmecken sie einfach am besten. Neben den gepflückten Beeren sind auch Produkte aus der Region wie Obst, Gemüse und Eier, selbstgemachte Marmeladen sowie Tortenböden im Angebot. Erfahrung hat der Familienbetrieb mehr als genug: Gegründet wurde er vor mehr als 100 Jahren.

Adresse: Münchner Straße 15, 85757 Karlsfeld. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag jeweils 7 bis 19 Uhr, Sonntag 8 bis 18 Uhr.