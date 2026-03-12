Nahlah Saimeh persönlich zu treffen, ist nicht so einfach. „Ich bin ziemlich durchgetaktet“, schreibt sie via E-Mail, und das ist sicherlich nicht übertrieben. Die Expertise der forensisch-psychiatrischen Sachverständigen ist deutschlandweit gefragt, etwa im Prozess um das „Horrorhaus in Höxter“, in dem ein Paar Frauen schwer misshandelte. Sie hält Vorträge, leitet Seminare, schreibt Bücher und versucht beispielsweise im Auftrag der Justiz in die Köpfe der Täter zu schauen. Ihr Spezialgebiet: schwere Gewalt- und Sexualdelikte.