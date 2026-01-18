Zum Hauptinhalt springen

KommunalwahlDie schrägsten Rathaus-Karrieren

Lesezeit: 6 Min.

Hier tut sich viel - und das nicht nur davor: das Münchner Rathaus.
Hier tut sich viel - und das nicht nur davor: das Münchner Rathaus. (Foto: Robert Haas)

Im März entscheidet sich, wer in den neuen Stadtrat einzieht. Gewählt wird dieser für sechs Jahre. In diesen aber kann viel passieren. Welche überraschenden Auf-,  Um- und Einstiege  es zuletzt gab.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

Noch sieben Wochen, dann entscheiden die Münchnerinnen und Münchner bei der Kommunalwahl am 8. März, wer sie im neuen Stadtrat vertritt. Dass der am Ende seiner Amtsperiode, zur Kommunalwahl 2032, noch genauso aussehen wird wie zum Start, ist indes eher unwahrscheinlich. Denn in sechs Jahren kann viel passieren, manche gehen, manche kommen, manche suchen sich neue Teams, wie man in den vergangenen Jahren im Rathaus beobachten konnte. Die SZ hat sich den Stadtrat angeschaut: Wer das Parlament, die Fraktion oder die Partei gewechselt hat, wer aufgestiegen oder umgestiegen ist – und wer von der Ersatzbank als Nachrücker neu eingezogen ist.

