Noch sieben Wochen, dann entscheiden die Münchnerinnen und Münchner bei der Kommunalwahl am 8. März, wer sie im neuen Stadtrat vertritt. Dass der am Ende seiner Amtsperiode, zur Kommunalwahl 2032, noch genauso aussehen wird wie zum Start, ist indes eher unwahrscheinlich. Denn in sechs Jahren kann viel passieren, manche gehen, manche kommen, manche suchen sich neue Teams, wie man in den vergangenen Jahren im Rathaus beobachten konnte. Die SZ hat sich den Stadtrat angeschaut: Wer das Parlament, die Fraktion oder die Partei gewechselt hat, wer aufgestiegen oder umgestiegen ist – und wer von der Ersatzbank als Nachrücker neu eingezogen ist.