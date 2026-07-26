Maximilian A. lebt in einer Wohnung in Neuhausen und ist überzeugt: Die Eigentümerin will ihn entmieten. Denn eines Morgens machen sich Arbeiter plötzlich an seinem Balkon zu schaffen – mit einem Abbruchhammer.

Schon tags zuvor beschleicht Maximilian A. eine Vorahnung – wen wundert’s bei dieser Vorgeschichte? Der 44-Jährige entflieht diesmal also nicht dem Baustellenlärm, sondern bleibt in seiner Wohnung, während seine Partnerin und die kleine Tochter die Nacht bei deren Großeltern verbringen. Tatsächlich wird Maximilian A. an jenem Julimorgen – so erzählt er es – von Geräuschen vor seinem Fenster geweckt. Als er diesen schlaftrunken nachgeht, sieht er auf dem Gerüst vor seiner Küche einen Bauarbeiter, der sich an seinem Balkon zu schaffen macht – mit einem Abbruchhammer.