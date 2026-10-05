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Prozess in München23 Kilo Gold forderten die Kidnapper für den Juwelierssohn

Lesezeit: 2 Min.

Sieben Männer sollen einen Juwelierssohn in München entführt haben – um einen Millionenbetrag zu erpressen.
Sieben Männer sollen einen Juwelierssohn in München entführt haben – um einen Millionenbetrag zu erpressen.
Foto: Susi Wimmer

Vor dem Münchner Landgericht sind sieben Männer angeklagt, die einen 20-Jährigen auf offener Straße entführt haben sollen. Doch vor Gericht säen deren Anwälte Zweifel an der Story – und bringen einen ominösen V-Mann ins Spiel.

Von Susi Wimmer

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Die Geschichte hat alle Zutaten, die einen erfolgreichen Blockbuster ausmachen: eine Bande von sieben Männern, die sich teils als Polizisten verkleiden und einen in der Gold-Branche tätigen Mann entführen, eine Lösegeldforderung in Millionen-Höhe und eine erfolgreiche Befreiungsaktion der Polizei in einem Hotel. Allerdings erzählt die Geschichte nicht ein Drehbuchschreiber, sondern eine Staatsanwältin mit ihrer Anklageschrift: Vor der 10. Strafkammer am Landgericht München I sind sieben Männer wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt.

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