Geraubter Besitz in der NS-Zeit

Die systematische Enteignung der jüdischen Bevölkerung wurde in München von der Widenmayerstraße aus gesteuert. Dort hatte eine Gesellschaft ihren Sitz, die als "Arisierungsstelle" bekannt ist.

Von Lea Kramer

Stadt und Staat haben in der Vergangenheit immer wieder über Privateigentum verfügt, wenn im Sinne des Allgemeinwohls zum Beispiel Straßen, Eisenbahnen oder Kanäle ausgebaut werden sollten. Völlig einzigartig ist aber der staatlich organisierte Raubzug am Eigentum der Münchner Juden während der Jahre des NS-Terrorregimes, bei dem sich Unternehmen und Einzelpersonen bereichert haben. Unter dem Stichwort "Arisierung" hat an der Widenmayerstraße 27 eine der größten unrechtmäßigen Enteignungen der Geschichte stattgefunden.

Im Lehel firmierte die sogenannte "Vermögensverwertung München GmbH", in der ihr Gründer NSDAP-Gauleiter Adolf Wagner (1890-1944) selbst Gesellschafter war. Die Gesellschaft hatte zum Zweck, die Entrechtung der jüdischen Bevölkerung voranzutreiben und ihre Vermögenswerte systematisch an Parteimitglieder oder andere dem NS-Staat wohlgesonnene Münchner zu übereignen. Dabei erweckte sie nach außen durch die behördlichen Strukturen den Anschein der Legalität.

Viele hundert Geschäfte, Industriebetriebe, aber auch Praxen, Kanzleien und nicht zuletzt Wohnraum wechselten so von 1938 an bis Mitte 1943 unter Mithilfe der Kommunal- und Finanzverwaltung unter Zwang die Besitzer. Und auch nach dem Krieg war die Enteignung nicht vorbei. Hinterbliebene von Opfern der NS-Diktatur haben es bis heute schwer, ihren Familienbesitz zurückzubekommen.