Rebellion, Liebe, durchtanzte Nächte, Anderssein, du und ich: Der Münchner Ennio Frankl, 23, erfasst in seiner Musik den Vibe seiner Generation.

Ennio mischt die deutsche Musikszene auf, spielt fast alle großen Festivals. Bald auch wieder in seiner Heimat beim "Oben ohne"-Open-Air auf dem Königsplatz.

Von Anna Weiß

Der Freitag nach Fronleichnam 2023, es ist der zweite Tag des "Puls Open Air"-Festivals auf Schloss Kaltenberg, und ein junger, leicht angetrunkener Festivalbesucher gibt am Telefon eine Zusammenfassung des vergangenen Tages durch: "Also, Ennio ist wirklich unfassbar attraktiv", spricht er bewundernd in sein Handy.