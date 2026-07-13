Einst musste er vor der Abrissbirne fliehen, jetzt spielt er in der Isarphilharmonie und den Kammerspielen: Der Musiker Enik zeigt, welche Höhen und Tiefen man als Künstler in München erleben kann – wenn man einen langen Atem hat.

Anfang Juni geschah ein Wunder. Da trat der Ritter der Münchner Subkultur in der voll besetzten Isarphilharmonie auf, was sonst nur den Großen gelingt. Als Überraschungsgast bekam der Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist eine eigene Show bei „40 Jahre Gasteig“, durfte sich dort auch ein paar Tage lang vorbereiten: „Die luxuriöseste Probensituation, die ich je hatte“, wie er sagt. „Was soll da noch kommen?“