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Münchner Musiker EnikDer Ritter der Subkultur erobert die Hochkultur

Lesezeit: 5 Min.

„Ich bin natürlich sehr glücklich und zufrieden, was mir das Leben gerade hinwirft“, sagt Enik. Der Songwriter und Komponist aus München hat sich auch als Theatermusiker etabliert.
„Ich bin natürlich sehr glücklich und zufrieden, was mir das Leben gerade hinwirft“, sagt Enik. Der Songwriter und Komponist aus München hat sich auch als Theatermusiker etabliert. Chiara Toki

Einst musste er vor der Abrissbirne fliehen, jetzt spielt er in der Isarphilharmonie und den Kammerspielen: Der Musiker Enik zeigt, welche Höhen und Tiefen man als Künstler in München erleben kann – wenn man einen langen Atem hat.

Von Bernhard Blöchl

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Anfang Juni geschah ein Wunder. Da trat der Ritter der Münchner Subkultur in der voll besetzten Isarphilharmonie auf, was sonst nur den Großen gelingt. Als Überraschungsgast bekam der Sänger, Komponist und Multiinstrumentalist eine eigene Show bei „40 Jahre Gasteig“, durfte sich dort auch ein paar Tage lang vorbereiten: „Die luxuriöseste Probensituation, die ich je hatte“, wie er sagt. „Was soll da noch kommen?“

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