Am Dienstagabend ist eine 30 Jahre alte Frau auf dem Nachhauseweg im Englischen Garten überfallen worden. Der unbekannte Täter habe sie von hinten angegriffen und umklammert, berichtet die Münchner Polizei. Als sich die Frau gewehrt habe, habe der Mann von ihr abgelassen und sei in der Dunkelheit verschwunden.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Da der Unbekannte bei seiner Attacke die Frau auch an der Brust berührt haben soll, wird derzeit wegen eines möglichen sexuellen Übergriffs ermittelt. Die Frau hatte Rötungen im Halsbereich, offenbar durch den Griff des Täters.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr an einer Brücke über den Schwabinger Bach. Zeugen gibt es bislang nicht. Nach dem Übergriff verständigte die 30-Jährige laut Polizei ihren Lebensgefährten, der wiederum den Notruf informierte. Eine Sofortfahndung mit Hubschrauber und Diensthund brachte kein Ergebnis.