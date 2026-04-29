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Fehlalarm in MünchenPolizei sperrt Englischen Garten wegen Strahlen-Notruf ab

Im Nordteil des Englischen Gartens will ein Passagnt erhöhte Strahlung gemessen haben.
Im Nordteil des Englischen Gartens will ein Passagnt erhöhte Strahlung gemessen haben. Stephan Rumpf

Ein Passant hatte im Nordteil angeblich eine starke Strahlung gemessen. Die Feuerwehr gab schließlich Entwarnung.

Wegen einer angeblich erhöhten radioaktiven Strahlung hat es im Englischen Garten einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gegeben. Ein Passant hatte am Dienstag über den Notruf gemeldet, auf Höhe des Aumeister-Biergartens im Norden des Parks eine starke Strahlung gemessen zu haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk über den Einsatz berichtet.

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich vorsorglich für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer. Der Biergarten hatte an dem Tag geschlossen. Warum die Sperrung noch vor eigenen Messungen erfolgte, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen.

Die Feuerwehr stellte den Angaben zufolge anschließend lediglich einen unbedenklichen Wert von 1,5 Mikrosievert fest und gab Entwarnung. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen und der Bereich wieder freigegeben, wie die Sprecherin bestätigte.

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