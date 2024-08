Der Astbruch an einer großen, alten Pappel im Englischen Garten, durch den eine 27-Jährige am vergangenen Sonntag verletzt wurde , war nicht der erste derartige Vorfall an diesem Baum. Wenige Wochen zuvor, am 28. Juni, stürzte schon einmal ein ähnlich großer Ast dort herab. Die Abbruchstelle ist in einigen Metern Höhe gut zu erkennen. Zwei SZ-Leser berichten, es sei großes Glück gewesen, dass damals kein Mensch getroffen und verletzt wurde.

Es war gegen 19.45 Uhr an jenem Freitagabend Ende Juni, als es passierte, berichten Felix Lang und Patrick Wittmann unabhängig voneinander. Viele Menschen seien an diesem warmen Abend am Schwabinger Bach unweit des Milchhäusl gewesen. Wittmann sagt, er habe wenige Meter vom Baum entfernt eine Familienfeier mit einigen Kindern gehabt.

Detailansicht öffnen Der Ast fiel direkt über den Weg. (Foto: Felix Lang)

Detailansicht öffnen Viele Menschen hielten sich an dem sonnigen Tag am Schwabinger Bach auf. (Foto: Patrick Wittmann)

Lang erinnert sich, dass er kurz vor dem Absturz etwas gehört habe, ein Knistern, wie man es vom Lagerfeuer kenne, ein paar Sekunden habe das gedauert. Dann sei der Ast schon am Boden gelegen. Wittmann sagt, dass der Ast wenige Zentimeter neben eine Frau gefallen sei.

Die beiden abgebrochenen großen Äste stürzten von unterschiedlichen Stämmen herunter. Die vermutlich etwa 100 Jahre alte Pappel hat zwei große Stämme.

Auf Fotos vom Juni erkennt man, dass der Ast auf dem Weg und der angrenzenden Wiese zum Liegen kam. Der Ast war wohl nicht ganz so groß wie jener, der am Sonntag abbrach. Aber doch so mächtig, dass er Menschen schwer verletzt hätte, wenn sie darunter gewesen wären. Laut Felix Lang sei der Ast auf Handtücher gefallen; wären die dazugehörigen Personen dort gelegen oder gesessen, hätte es schlimm ausgehen können.

Wenig später seien Feuerwehr und Polizei gekommen, der Bereich um die Pappel sei abgesperrt worden. Ein Feuerwehrsprecher bestätigt auf Anfrage der SZ einen Einsatz im Englischen Garten an jenem Abend; es sei aber nicht mehr möglich, den genauen Baum zu benennen.

Die für den Englischen Garten zuständige Bayerische Schlösserverwaltung hatte am Montag nach dem zweiten Astbruch mitgeteilt, dass die fragliche Pappel wie jeder Einzelbaum jedes Jahr kontrolliert werde. Zuletzt sei dies am 11. Januar 2024 geschehen. Den ersten Astbruch am 28. Juni erwähnte die Behörde nicht.

Wie hat die Schlösserverwaltung auf den Vorfall im Juni reagiert, um Passanten zu schützen? Muss der Baum nach zwei Astbrüchen innerhalb kurzer Zeit gefällt werden? Auf diese und andere Fragen der SZ hat die Schlösserverwaltung bisher nicht geantwortet. Am Mittwochmorgen waren Mitarbeiter der Schlösserverwaltung bei der Pappel, die unweit des Parkeingangs an der Veterinärstraße steht, und schnitten von einer Hebebühne aus kleinere Äste in der Krone ab.