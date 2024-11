Von Susi Wimmer

Die Frau an der Tankstelle kannte Raimund A., weil er dort jeden Morgen seinen Kaffee trank, „ein ruhiger, schüchterner Mann“, sagt sie. Auch in der Bäckerei „Butterbrot“ war der 78-Jährige Stammkunde. Und mit seinem uralten roten Klapprad, an dem Plastiktüten hingen, war der gebückt gehende Mann ohnehin in halb Schwabing bekannt. Und alle wussten, dass Raimund A. obdachlos war und abends seinen Schlafsack unter der Fußgängerbrücke am Mittleren Ring ausrollte. Es sind zuweilen beklemmende Geschichten aus der Obdachlosen-Szene, die Zeugen im Mordprozess um den Tod von Raimund A. vor dem Landgericht München I schildern. Aber auch Geschichten, die zeigen, dass es in dieser oberflächlich wirkenden Gesellschaft jede Menge Menschen mit Herz gibt.