Es dauert nicht lange, bis man einen ziemlich treffenden Eindruck davon bekommt, mit wem man es hier zu tun hat. Schon eine kleine Strecke reicht, vielleicht 30 Meter zu Fuß, die man zusammen mit Martin Baumgärtner zurücklegt, durch sein neues Reich. Einmal den Monopteros-Hügel entlang, unten am südwestlichen Fußende der kleinen Erhebung im Südteil vom Englischen Garten. Diesem Park, ein Ort, der wie kein zweiter für München steht.