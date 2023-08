Eine alte Stadtvilla steht in der Königinstraße am Englischen Garten. In einem Prozess vor dem Verwaltungsgericht versucht ein Kläger die Erlaubnis zu bekommen, das in den Jahren 1928 und 1929 errichtete Haus in der Königinstraße abreißen zu lassen.

Von Patrik Stäbler

Am Ende dieser langwierigen Verhandlung, während der manches Argument doppelt und dreifach vorgebracht wurde und zwischenzeitlich sogar die Putzfrau an die Tür des Gerichtssaals geklopft hat - nach alledem also fasst Richter Josef Beil die Geschehnisse in einem Satz zusammen: "Dann haben wir uns jetzt ausgetauscht, sind aber noch immer nicht viel weiter." Will heißen: Die 8. Kammer des Verwaltungsgerichts München sieht sich auch nach dieser mündlichen Verhandlung nicht in der Lage zu beurteilen, ob das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) jene Villa in der Königinstraße 26 zu Recht unter Denkmalschutz gestellt hat. Oder ob es hierfür keine hinreichenden Gründe gibt, wie der Besitzer überzeugt ist, der das Gebäude zugunsten eines Neubaus abreißen will.