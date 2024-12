Von Bernd Kastner

Was vergangene Woche im Englischen Garten passiert ist, hätte schlimme Folgen haben können, Verletzte oder sogar Tote. Dass niemand zu Schaden gekommen ist, ist großes Glück. Ein alter, großer Baum ist umgestürzt, einfach so. Es gab keinen Sturm, und Schnee lag auch nicht. Der Baum stand wenige Meter nördlich der Bus-Trasse durch den Park, unweit der Zufahrt auf Schwabinger Seite. An einer Stelle, die tagsüber und in den wärmeren Jahreszeiten stark frequentiert ist. Umgefallen ist er am frühen Donnerstagabend, er stürzte auf zwei Wege. Es war eine Esche, und das ist, bei allem Glück, eine beunruhigende Nachricht.