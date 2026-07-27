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Awareness-Team im Englischen Garten„Du hast Wasser? Ich küss’ dein Herz!“

Lesezeit: 4 Min.

Lilafarbene T-Shirts, Rucksack und immer ein offenes Ohr: Das städtische Awareness-Team kümmert sich im Englischen Garten um das Wohl der Besucherinnen und Besucher. Nun endet das Projekt vorerst.
Lilafarbene T-Shirts, Rucksack und immer ein offenes Ohr: Das städtische Awareness-Team kümmert sich im Englischen Garten um das Wohl der Besucherinnen und Besucher. Nun endet das Projekt vorerst. Johannes Simon

Unterstützung nach sexuellen Übergriffen, Erste Hilfe oder einfach nur eine Erfrischung: Im Englischen Garten kümmert sich ein Awareness-Team darum, dass sich die Leute wohlfühlen. Doch bald endet das Projekt vorerst – denn das Budget ist knapp.

Von Linus Freymark

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„Hi, dürfen wir euch kurz stören?“ Christina Weger und Robindro von Gierke beginnen die Gespräche auf ihren Runden durch den Englischen Garten fast immer mit dieser Frage. Und weil manche Leute glauben, sie wolle ihnen irgendetwas andrehen und deshalb erst mal ein bisschen skeptisch schauen, hat sich Weger mit der Zeit noch einen zweiten Satz zurechtgelegt. „Keine Sorge, wir wollen nichts verkaufen!“

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