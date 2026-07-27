Unterstützung nach sexuellen Übergriffen, Erste Hilfe oder einfach nur eine Erfrischung: Im Englischen Garten kümmert sich ein Awareness-Team darum, dass sich die Leute wohlfühlen. Doch bald endet das Projekt vorerst – denn das Budget ist knapp.

„Hi, dürfen wir euch kurz stören?“ Christina Weger und Robindro von Gierke beginnen die Gespräche auf ihren Runden durch den Englischen Garten fast immer mit dieser Frage. Und weil manche Leute glauben, sie wolle ihnen irgendetwas andrehen und deshalb erst mal ein bisschen skeptisch schauen, hat sich Weger mit der Zeit noch einen zweiten Satz zurechtgelegt. „Keine Sorge, wir wollen nichts verkaufen!“