Mit einer lebensbedrohlichen Verletzung am Hals ist eine Frau am Samstagvormittag durch die Engadiner Straße in Fürstenried gelaufen. Passanten verständigten die Polizei und den Rettungsdienst – die stellten fest, dass es sich bei der Verletzung um eine zehn Zentimeter tiefe Stichwunde handelte. Die 47-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert.