Kurz nach der Eröffnung lag die Pinakothek der Moderne nachts noch still im Mondschein. Inzwischen ist das Museum Tag und Nacht gut besucht. Wenn abends die Türen geschlossen werden, treffen sich unter dem Säulendach verschiedene Gruppen zum Tanzen, Sporteln und Ratschen.

Von Evelyn Vogel

Gehen Sie auch gerne ins Museum? Ich ja, schon berufsbedingt. Aber ich schätze mich glücklich, dass sich hier berufliche Verpflichtung und private Leidenschaft überschneiden. Seit 20 Jahren steuere ich mit schöner Regelmäßigkeit die Pinakothek der Moderne im Münchner Kunstareal an. So lange gibt es das Museum nämlich schon, um genau zu sein: seit dem 16. September 2002. Schon immer hat mich das Gebäude mit seiner Lichtkuppel über der Rotunde fasziniert. Und weil hier gleich vier Museen unter einem Dach vereint sind, gibt's auch immer was Neues zu entdecken.

Mal ist es eine Ausstellung aus der Sammlung Moderne Kunst, dann was in der Graphischen Sammlung, ein andermal lockt das Design- oder das Architekturmuseum beflügelt mich mit Themen wie die zur Nachhaltigkeit. Mitunter ist es nur ein Raum - aber was für einer, wenn ich an den von Baselitz oder Beckmann denke. Dann wieder sind es Großausstellungen wie "Mix & Match", die nun zum Jubiläum eröffnet wird. Da bin ich schon sehr gespannt.

Eine geraume Zeit begleitete mich die herrliche Rauminstallation "Himalaya Goldsteins Stube" der Schweizer Videokünstlerin Pipilotti Rist. Wann immer ich in der Pinakothek der Moderne war, musste ich dorthin, denn jedes Mal konnte ich neue Details entdecken. Und was für eine Freude war das, als das eiförmige Futuro auf Geheiß der Neuen Sammlung auf der Wiese vor dem Museum "landete". War ein toller Selfie-Spot! Auch dass die Graphische Sammlung immer öfter die Grenzen ihrer Disziplin überschreitet und mit anderen mischt, empfinde ich als sehr zeitgemäß. Zudem lockt es auch jüngere Besucher in die Ausstellungen.

Apropos jüngere Besucher: An diesem Dienstagabend wird die neueste Datenskulptur des KI-Medienkünstlers Refik Anadol an der Nordseite des Museums eingeweiht. Er lässt mit Hilfe einer Künstlichen Intelligenz Bild- und Sounddatensätze aus der Pinakothek der Moderne zu einem großen Tableau verschmelzen. Von Freunden weiß ich schon, dass ihre Kinder dem Start der Datenskulptur regelrecht entgegenfiebern.

Sie sehen, ich könnte stundenlang durch die Pinakothek der Moderne streifen. Und zwar nicht nur in der Jubiläumswoche, wo Sie es mir bei freiem Eintritt gleichtun können. Vielleicht sieht man sich ja dort.

