Von Catherine Hoffmann

Und, haben Sie auch schon Ihren Duschkopf gewechselt, um warmes Wasser zu sparen? Bleibt Ihre Küche jetzt öfters kalt, weil das keinen Strom verbraucht? Und haben sie Opa endlich erklärt, dass er ab sofort auf sein Vollbad mit Fichtennadelduft verzichten muss, da es eine Dusche auch tut, am besten kalt, für den Kreislauf?

Seit die erste Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen wurde, gilt Energiesparen als erste Bürgerpflicht. Und wer noch immer nicht verstanden hat, was so eine Gaskrise bedeutet, dem redet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beinahe täglich scharf ins Gewissen: "Der Gasverbrauch muss runter, wo es nur geht. Sonst wird es schwer", "Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation", "Wir stehen vor einer nationalen Kraftanstrengung ... Jeder Beitrag zählt". Weil aber der erhobene Zeigefinger nicht so gut ankommt, versucht es der Habeck auch mit einer persönlichen Ermunterung: "Ich halte mich an das, was mein Ministerium empfiehlt. Meine Duschzeit habe ich noch mal deutlich verkürzt." Das war im Spiegel-Interview Ende Juni.

Kürzer duschen, weniger kochen, das Gefrierfach abtauen - immer öfter erzählen Freundinnen und Kollegen, dass sie beim großen Energiesparen helfen wollen. Aber was bringen all diese Anstrengungen eigentlich, außer einer Beruhigung des Gewissens? Bei den Stadtwerken München sind die freundlichen Mitarbeiter jedenfalls schon etwas ermattet von den vielen Anfragen der Bürgerinnen und Journalisten, die wissen wollen, wie das nun geht, so richtig sparen, und wie viel das überhaupt bringt. Soviel sei verraten: eine erste Bilanz der sommerlichen Enthaltsamkeit ist so frustrierend wie der Blick auf die Waage nach dem ersten Diättag. Die kalte Dusche ist nur eine schwache Antwort auf Putins Gasentzug.

